Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде

За інсайдерськими даними RegioNews, кілька штабів вже почали "прокачувати" ситуацію стосовно своїх можливих кандидатів на посаду міського голови Запоріжжя, готуючись до можливості позачергових мерських виборів

За інсайдерськими даними RegioNews, кілька штабів вже почали "прокачувати" ситуацію стосовно своїх можливих кандидатів на посаду міського голови Запоріжжя, готуючись до можливості позачергових мерських виборів

Фото: zp.gov.ua

Напередодні Дня Конституції та за кілька днів до важливої сесії міськради мер Запоріжжя Володимир Буряк влаштував своїм колегам по коаліції неочікуваний "сюрприз" - звільнив секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Слід зазначити, що той не пробув на посаді й двох місяців. За офіційною версією, Буряк прийняв таке рішення через порушення антикорупційного законодавства з боку новоспеченого секретаря. А ось що могло стати справжньою причиною – з’ясовував RegioNews.

Влада знову змінюється

Анатолій Куртєв, який обрався до Запорізької міськради від партії "Слуга народу", протримався на посаді її секретаря рівно два місяці – депутати обрали його 23 квітня. А вже 25 червня запорізький бургомістр Володимир Буряк підписав розпорядження про звільнення своєї фактичної "правої руки". За офіційною версією пана Буряка, таке рішення було обумовлене порушенням антикорупційного законодавства з боку Куртєва – НАЗК з’ясувало, що новий секретар вніс недостовірні дані до електронної декларації. Закидають йому приховування кількох гектарів землі.

"Анатолія Куртєва звільнено з посади секретаря Запорізької міської ради. Це пов’язано з тим, що він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці. Зокрема, під час перевірки було виявлено, що він порушив Закон України "Про запобігання корупції" та подав неправдиві відомості в е-декларації. Зважаючи на це, міський голова Володимир Буряк був зобов’язаний звернутися до правоохоронних органів і звільнити Анатолія Куртєва з займаної посади", - повідомив офіційний сайт міської влади Запоріжжя.

Сам градоначальник прокоментував своє рішення так: "Це - не політичне рішення, я керуюся виключно законом. Посада секретаря міської ради, як я і обіцяв, зберігається за представником фракції партії "Слуга народу" в міській раді, яка зможе подати відповідну кандидатуру на розгляд сесії 30 червня".

Про сьогоднішню сесію та свавілля, яке депутати так званої коаліції більшості творять у місті. Інших слів я підібрати не можу, коли люди, яких запоріжці обрали представляти їхні інтереси в міській раді, демонстративно відмовляються голосувати за виділення коштів на зарплати медикам і вчителям, на допомогу людям із інвалідністю, ремонти навчальних закладів, будинків доріг… Це просто ні в які ворота… На сьогоднішньому засіданні зареєструвалися тільки депутати від фракції партії "Єднання". Відмовилися брати участь у сесії та розглядати нагальні питання представники "Слуги народу", "Європейської Солідарності", "ОПЗЖ", "Нової політики", "Партії Шарія". Нова дата проведення сесії – 2 липня. Депутати, беріться вже за розум і давайте працювати! Цього від нас чекають запоріжці! Posted by Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья on Wednesday, June 30, 2021

Слід зазначити, що попередником пана Куртєва був Геннадій Наумов, який є представником політичного проєкту міського голови – "Партії Володимира Буряка "Єднання". Саме його посунули з посади, коли в Запорізькій міськраді з’явилась так звана "широка коаліція", про що ми детально розповідали. Тоді представники нової більшості, до якої фактично увійшли представники "Слуги народу", ОПЗЖ та "Нової політики", переформували всю міську владу: змінили не лише секретаря, а й заступників міського голови. У підсумку нові ситуативні партнери "вибили" Буряка з колії. Та чи надовго?

Хто кому викопав яму

Після неочікуваного звільнення пана Куртєва, яке стало справжнім шоком майже для всього депутатського корпусу, мер Буряк скликає сесію міськради на середу, 30 червня. Втім, на цю сесію прийшли 15 обранців з 64-х, всі – від промерської партії "Єднання". "Це навіть виглядає підступно. Бо рішення про звільнення Куртєва було підписане у п’ятницю ввечері, напередодні вихідних (їх було три), а вже на середу – сесія. Депутати просто не встигли оговтатись від такого "удару в спину" та підготуватись. Хоча сесія – дуже важлива, можна сказати, напівбюджетна", - розказав RegioNews впливовий запорізький політик.

Звільнення ж новоспеченого секретаря міськради пояснив доволі просто - пана Буряка він не влаштовує тим, що Куртєва не може взяти під свій контроль: "Буряк думав, що йому можна "кинути кістку" й надалі займатись своїми справами. Проте не вийшло. Тому найкращий варіант – заміна секретаря. Чому Буряк вирішив зберегти цю посаду за "слугами народу"? Все дуже просто – у фракції є кілька депутатів, які лояльні до мера, і він зможе домовитись, якщо на посаду оберуть когось з цих людей".

Ми також поспілкувалися з представниками депутатського корпусу, які проігнорували сесію. Позиція у всіх, по суті, єдина. "Пан Буряк дуже "заївся" (в оригіналі звучало інше слово, яке ми прямо не можемо вказати, проте це суті не змінює – ред.). Свого часу він повністю узурпував владу – зі своїми заступниками, секретарем та керівниками комунальних підприємств. І вдало цим користувався. Потім міський голова пішов у відкриту конфронтацію з місцевим (і не лише) бізнесом і почав створювати умови, за яких просто неможливо працювати. Це і стало поштовхом для переформування коаліції та того, що депутатський корпус і вчорашні партнери Буряка відвернулись від нього. Наразі Буряк намагається повернути собі всі важелі впливу, щоб займатись справами, які явно йдуть не на користь місту, а в інтересах окремих осіб. Але не факт, що всі його дії не обернуться проти нього ж", - досить емоційно сказав нам один з депутатів міськради.

Окрім того, народні обранці додають, що мер принципово порушує домовленості, які були раніше досягнуті з політичними та бізнесовими партнерами. Свою ж неявку на сесію депутати пояснюють просто – тягнуть час. За законом мають 10 днів для оскарження в суді рішення Буряка про звільнення Куртєва. І, за їхніми словами, будуть відстоювати секретаря до останнього. Все з тої ж причини – аби не дозволити Буряку знову "узурпувати" владу.

Образи Кальцева, Богуслаєва та інших

В оточенні ж градоначальника всі звинувачення на адресу шефа відкидають и кажуть: він все зробив по закону, а депутатський бойкот – то справа рук Володимира Кальцева, який є нардепом та керівником обласного осередку ОПЗЖ. Мовляв, він має намір організувати у міськраді переворот та захопити владу. З цією метою й підбурює місцевих депутатів виступати проти бургомістра.

Пан Кальцев офіційно ці закиди не коментує. Що ж стосується Буряка і всієї ситуації, він сказав нам лише наступне: "З мого особистого досвіду, люди, які не виконують обіцянки в політиці, надовго у владі не затримуються. Про це ще писав Макіавеллі у 16-му сторіччі, у "Володарі". Що саме мав на увазі Кальцев, він не уточнив. Проте ми неодноразово писали, як нардеп посварився з мером – за нашими даними (хоча, про це вже знає все Запоріжжя), напередодні місцевих виборів між Кальцевим та Буряком були досягнені певні домовленості.

А саме: ОПЗЖ підтримує на мерських виборах діючого міського голову і не виставляє свою кандидатуру, а той в свою чергу створює коаліцію в міськраді саме з цією політсилою та призначає своїм першим заступником Романа Тарана – депутата міськради та близької до Кальцева людини. Перші свої зобов’язання виконали, а пан Буряк – ні. Більш того, мер став загравати із "слугами народу" та фактично саме з ними відразу після виборів створив коаліцію, що стало справжнім ударом для ОПЗЖ.

Після цього Володимир Буряк зумів розсваритись і з "заводом" (так в Запоріжжі називають політиків та бізнесменів, які входять до орбіти впливу комбінату "Запоріжсталь", де Буряк працював головним інженером). Його минулі шефи образились на пана мера за те, що той створив власну політичну партію, а не пішов на вибори з "Опозиційним блоком", який, власне, і просували "запоріжсталевці".

Окрім того, Буряк не догодив ще одному "заводу" - на цей раз представникам "Мотор Січі", президентом якої є й досі впливовий в Запоріжжі В’ячеслав Богуслаєв. Саме через регулярне недотримання свого слова градоначальник втратив потенційних союзників в особі ОПЗЖ та "Нової політики" (політсила, підконтрольна Богуслаєву), а натомість отримав нову коаліцію в міськраді, яка фактично стала йому опозицією. До речі, Макіавеллі писав, що люди, які мають владу та не мають союзників, "гинуть за першої ж негоди".

Чи є це натяком на скору відставку Буряка? Наразі важко робити прогнози, проте, за інсайдерськими даними RegioNews, кілька штабів вже почали "прокачувати" ситуацію стосовно своїх можливих кандидатів на посаду міського голови Запоріжжя. Деякі політики навіть почали перемовини з журналістами та піарниками щодо можливої співпраці на позачергових виборах. Всі, як один, говорять про осінь, яка вже не за горами.

Ситуацію ускладнюють й події у Запорізькій райраді та Запорізькій облраді, де повторюються події Запоріжжя. Там у Буряка також були дуже сильні позиції, які обвалюються на очах. Тож про те, чи очікувати меру на імпічмент та як до нього налаштовані депутати міськради, подивимось вже завтра, 2 липня. Саме на цей день бургомістр скликав чергову сесію.