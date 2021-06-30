У Сумах депутати під час сесії розпустили виконком міської ради

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Депутати Сумської міської ради під час засідання 30 червня скасували два своїх попередні рішенні і розпустили виконавчий комітет мерії

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Депутати відреагували на петицію на сайті міської ради, в якій вимагали розпустити весь склад виконавчого комітету Сумської міської ради, затверджений 24 грудня 2020 року.

Петиція була подана ще в лютому, однак її винесли на сесію через три місяці. Пов'язана вона з голосуванням виконкому за підвищення вартості проїзду в громадському транспорті міста.

Рішення про розпуск виконкому підтримали 24 депутати з 33 присутніх. Тепер відповідне рішення має підписати мер міста Олександр Лисенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської ОДА.

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