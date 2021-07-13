У Запоріжжі фракції міськради ініціювали позачергову сесію в обхід міського голови

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook звільненого з посади серктераря міськради Анатолій Куртєва та сайт Запорізької міської ради.

Звільнений розпорядженням мера з посади секретаря міськради Анатолій Куртєв оприлюднив повідомлення і документи про скликання позачергової сесії. Позачергову сесію скликали замість сьомої чергової, яка не може відбутися тривалий час через її блокування представниками цих же політичних сил. Наступне пленарне засідання було заплановане на 20 липня.

Скликання позачергової сесії Куртєв пояснив необхідністю розв’язати, не чекаючи ще тиждень, "нагальні соціальні, бюджетні питання та питання життєдіяльності міста, які включені до порядку денного сьомої сесії Запорізької міської ради".

Ініціювавши сесію, запорізькі депутати посилаються на закон "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно з яким, начебто, мають право скликати сесію, якщо така пропозиція висунути не менше, ніж третиною депутатського корпусу. Проведення восьмої позачергової ініціювали 25 обранців.

У той же час в мерії заявили, що проведення сесії 14 липня є незаконним. Як пояснили у виконкомі, виключним правом скликати сесії володіє міський голова. Існує лише два випадки, коли сесія скликається не міським головою: коли він не скликає її на вимогу депутатів або у передбачені строки або утворилася одночасно вакансія міського голови і секретаря. У виконкомі наголосили, що цей перелік є вичерпним і жоден із згаданих виключних випадків не настав.

По-перше, пленарне засідання призначено на 20 липня цього року; по-друге, вакансія наявна тільки одна – це секретар. У цій ситуації можлива лише пропозиція депутатів щодо скликання сесії міської ради, яка має бути адресована міському голові, – пояснили у виконкомі.

У виконкомі також вбачають ознаки підробки у документі "на бланку з написом "Запорізька міська рада" "Рішення" під №1 із вказанням дати 09 липня 2021 р.", позаяк у цю дату міськрада таких рішень не ухвалювала. Про можливе підроблення проінформовані правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради не відбулася сесія, робота ради заблокована.

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