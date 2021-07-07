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07 липня 2021, 12:53 62

Депутати Харківської міськради вимагають, щоб проекти рішень сесій оприлюднювали заздалегідь

07 липня 2021, 12:53 62
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Група депутатів Харківської міськради подала зміни до регламенту, які допоможуть завчасно публікувати проекти рішень, які виносяться на засідання сесії міськради

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку в Facebook депутата Харківської міськради Дмитра Булаха.

За його словами, напередодні група депутатів подала до міськради зміни до регламенту, які зроблять можливим публікацію проектів для всіх городян завчасно.

"Час комбінацій, фальсифікацій і закритості має піти в минуле. Харків'яни мають право знати які рішення приймає їхня міськрада. Хочу зазначити, що це вперше за багато років, коли подається проект рішення від переважної більшості депутатських фракцій без залучення правлячої партії", — написав депутат міськради Дмитро Булах у Facebook.

Раніше депутати Харківської міськради скаржилися, що проекти деяких рішень публікуються за дві години до сесії і на те, щоб з ними ознайомитися, немає часу. Вони просять секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова внести на розгляд найближчої сесії проект рішення "Про внесення змін до Регламенту Харківської міськради восьмого скликання".

"Розміщення проектів рішень чергової сесії міськради в Єдиному реєстрі міських актів і в системі" електронне робоче місце депутата "(або надання їх у паперовому вигляді депутатів) забезпечує Департамент організаційної роботи Харківської міськради заздалегідь, але не пізніше ніж за десять робочих днів до дати проведення пленарного засідання чергової сесії міськради", — пропонується в документі.

Нагадавши, у Харківській області СБУ викрила чиновників однієї з територіальних виборчих комісій на розкраданні бюджетних коштів. За друк виборчих бюлетенів платили втричі дорожче ринкових цін.

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