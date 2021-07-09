У Запоріжжі бабуся побила в автобусі жінку без маски
У Запоріжжі у міському автобусі сталася бійка: пенсіонерка накинулася на жінку, яка їхала без маски
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Это Запорожье".
Зазначається, що інцидент стався у міському автобусі №72. Бабуся зробила зауваження молодій жінці з приводу відсутності у неї маски, та - нахамила. Пенсіонерка образи не стерпіла.
"Боротьба з COVID переходить на новий рівень. У автобусі №72 бабуля попросила жінку надіти медичну маску, але та проігнорувала її словесні аргументи. Бабуся виявилася не з боязких, і перейшла до аргументів фізичних", - розповідають очевидці.
Нагадаємо, нещодавно у Києві пасажир стріляв у водія автобуса.
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