В Запорожье инициированную в обход мэра внеочередную сессию горсовета блокировала группа молодых людей

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Проведение внеочередной сессии Запорожского горсовета, которую инициировали представители всех фракций, кроме фракции партии мэра, заблокировали молодые люди с плакатами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Запорожье.

Издание отмечает, что несколько десятков молодых людей пришли на сессию с плакатами: "Требуем сессию по закону", "Нет ватном рейдерству", "Запорожье против беспредела" и тому подобное, выстроились перед трибуной, заняли депутатские кресла в президиуме.

Сейчас основания для созыва внеочередной сессии 14 июля отсутствуют, ведь городской голова Владимир Буряк назначил очередную сессию на 20 июля, – комментирует пресс-служба мэрии.

Сам мэр находится на больничном.

В мэрии также сообщили, что из-за "поддельного решения" Запорожского горсовета от 9 июля 2021 года о созыве сессии на 14 июля полиция возбудила дело о подделке документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, в Запорожье фракции горсовета инициировали внеочередную сессию в обход городского головы. Представители пяти фракций Запорожского горсовета (всех, кроме фракции партии городского головы Запорожья Владимира Буряка "Еднання") инициировали проведение внеочередной восьмой сессии горсовета. В мэрии это называют незаконным.

Ранее стало известно, что 2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета не состоялась сессия, работа Рады заблокирована.

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