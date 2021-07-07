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07 липня 2021, 19:28 616

Повідомлено про підозру організаторам та керівникам підпільної в’язниці "Ізоляція"

07 липня 2021, 19:28 616
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Фото з выдкритих джерел
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Викрито та заочно повідомлено про підозру двом представникам незаконних збройних формувань РФ – керівникам та організаторам підпільної в’язниці «Ізоляція»

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора, передає RegioNews.

Їм інкримінують участь у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, торгівлю людьми, створення злочинної організації та порушення законів і звичаїв війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням.

За даними слідства, з 2014 року мешканець смт Зуївка Донецької області, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, зайняв посаду "керівника центру спецоперацій "міністерства державної безпеки ДНР". Разом із своїм заступником - колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували у м. Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю, де вчинялися тяжкі та особливо тяжкі злочини, - йдеться в повідомленні.

Підозрювані беруть активну участь у незаконному позбавленні волі полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які підтримують активну проукраїнську позицію. Разом з підлеглими учасниками НЗФ РФ вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються над ними, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води і утримують у нелюдських умовах.

Такі дії є порушенням вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, Додаткового протоколу від 08.06.1977 до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), - додають в Офісі генпрокурора.

Таким чином, наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основні виконавці злочинів, які там вчинялися. Загалом на даний час заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території "Ізоляції" 15 особам. Встановлено близько 170 постраждалих.

Як повідомлялося у квітні, окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників. Однак точне число невідоме.

Також 1 лютого повідомлено про підозру одному з головних катів підпільної в'язниці в Донецьку. Це 38-річний учасник незаконного воєнізованого формування "МГБ".

ізоляція катування Донецьк в'язниця полонені злочин Офіс генпрокурора

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