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12 липня 2021, 16:58 181

СБУ заблокувала канал контрабанди прекурсорів: вилучено "товарів" на 4 мільйони гривень

12 липня 2021, 16:58 181
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Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди прекурсорів через Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та вилучила «товару» за цінами чорного ринку на 4 мільйони гривень

.Як пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби, зловмисники ввозили "товар" для виробництва наркотиків із однієї з арабських країн.

За матеріалами слідства, організував оборудку житель Дніпропетровщини разом зі спільниками, мешканцями однієї з країн Близького Сходу. Зловмисники закуповували прекурсоровмістні препарати в одній з місцевих арабських медичних мереж. Там же у підпільних нарколабораторіях ділки виготовляли "чистий" псевдоефедрин (прекурсор, який використовується для виробництва наркотиків).

Потім "кур’єри" під виглядом звичайних туристів перевозили в Україну великі партії заборонених препаратів, маскуючи під сувенірну та кондитерську продукцію. "Ділки" реалізовували прекурсори на території Дніпропетровської області.

Правоохоронці затримали одного з "кур’єрів" в аеропорту. У нього в особистих речах знайшли партію прекурсору. Вилучено 2 кг псевдоефедрину.

Фігуранту повідомлено про підозру за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у червні на Хмельниччині викрили злочинну групу, яка виготовляла психотропи.

СБУ наркотики кримінальна справа контрабанда сувенір

 
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