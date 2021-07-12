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12 июля 2021, 21:05 1538

В СБУ подтвердили, что экс-нардепу Семенченко сообщили о новом подозрении

12 июля 2021, 21:05 1538
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко. Речь идет о приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия и боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группы лиц

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Следственное управление Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области сообщило о новом подозрении и изменении ранее сообщенного подозрения бывшему народному депутату. Новое подозрение объявлено за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст 28 ч. 1 ст. 263 УКУ, - рассказал Дехтяренко.

Так, по его словам, Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительно сговору группой лиц.

Новое подозрение объявлено в связи с получением заключений экспертиз оружия и боеприпасов, а также после изучения показаний свидетелей, - отметил Дехтяренко.

Как сообщалось, 9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче оружия, боеприпасов по предварительному сговору.

Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения без права внесения залога.

Семен Семенченко подозрение оружие СБУ преступление

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