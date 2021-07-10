У Харкові поліцейські затримали чоловіка з пістолетом

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Правоохоронці Харкова затримали перехожого, з предметом "схожим на пістолет". Причиною затримання послужив виклик в поліцію від місцевого, який повідомив, що йому погрожували фізичною розправою

Як передає RegioNews, про це передавати у пресслужбі Управління патрульної поліції міста.

Так, за даними поліції, заявник розповів, що у нього стався конфлікт з невідомим, який погрожував йому предметом, схожим на вогнепальну зброю, після чого він зник у невідомому напрямку.

В результаті пошуків, правоохоронці затримали схожу за описом людину на проспекті Перемоги. Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на пістолет.

Для з'ясування обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу поліцію.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині посеред дороги сталася стрілянина.