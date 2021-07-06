12:01  06 липня
На Київщині сім центрів масової вакцинації будуть працювати щодня
15:59  06 липня
На Львівщині поряд з поліцейською дільницею розстріляли людину
18:08  06 липня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
06 липня 2021, 16:35 135

Відбулося перше засідання парламентської ТСК щодо "вагнерівців"

06 липня 2021, 16:35 135
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На засіданні ТСК щодо "вагнерівців" нардепи проголосували за виклик на засідання Петра Порошенка, а Мар'яна Безугла заявила про необхідність СБУ перевірити Рената Кузьміна за підозрою у співпраці з РФ

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.

Щодо останнього, Безугла вже звернулася до силовиків. Що стосується Порошенка, то ТСК готова надати йому слово в закритому режимі.

Як зазначила Безугла, саме Порошенко заявляв про своє рішення санкціонувати спецоперацію по "вагнерівцях".

Сьогодні відбулося перше засідання ТСК. На друге, 16 липня, також викличуть представників ГБР і інших правоохоронних органів. На третьому вони повинні будуть дати відповіді на запити нардепів.

Як повідомлялося, перше засідання ТСК Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України ініціювали на 2 липня.

Раніше стали відомі представники "Голосу" і "Батьківщини" у ТСК, яка розслідуватиме "справу вагнерівців".

Нагадаємо, ще 15 березня у парламенті захотіли створити нову ТСК, тоді ж текст постанови внесли в парламент.

ТСК вагнерівці Мар'яна Безугла нардепи Петро Порошенко Ренат Кузьмін

Стан АТ "Укрзалізниця" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання, - парламентська ТСК
02 липня 2021, 21:20
Законопроєкт про олігархів ухвалений у першому читанні
01 липня 2021, 20:09
Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців"
25 червня 2021, 11:20
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua