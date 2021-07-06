Відбулося перше засідання парламентської ТСК щодо "вагнерівців"
На засіданні ТСК щодо "вагнерівців" нардепи проголосували за виклик на засідання Петра Порошенка, а Мар'яна Безугла заявила про необхідність СБУ перевірити Рената Кузьміна за підозрою у співпраці з РФ
Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.
Щодо останнього, Безугла вже звернулася до силовиків. Що стосується Порошенка, то ТСК готова надати йому слово в закритому режимі.
Як зазначила Безугла, саме Порошенко заявляв про своє рішення санкціонувати спецоперацію по "вагнерівцях".
Сьогодні відбулося перше засідання ТСК. На друге, 16 липня, також викличуть представників ГБР і інших правоохоронних органів. На третьому вони повинні будуть дати відповіді на запити нардепів.
Як повідомлялося, перше засідання ТСК Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України ініціювали на 2 липня.
Раніше стали відомі представники "Голосу" і "Батьківщини" у ТСК, яка розслідуватиме "справу вагнерівців".
Нагадаємо, ще 15 березня у парламенті захотіли створити нову ТСК, тоді ж текст постанови внесли в парламент.