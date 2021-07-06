Відбулося перше засідання парламентської ТСК щодо "вагнерівців"

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На засіданні ТСК щодо "вагнерівців" нардепи проголосували за виклик на засідання Петра Порошенка, а Мар'яна Безугла заявила про необхідність СБУ перевірити Рената Кузьміна за підозрою у співпраці з РФ

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.

Щодо останнього, Безугла вже звернулася до силовиків. Що стосується Порошенка, то ТСК готова надати йому слово в закритому режимі.

Як зазначила Безугла, саме Порошенко заявляв про своє рішення санкціонувати спецоперацію по "вагнерівцях".

Сьогодні відбулося перше засідання ТСК. На друге, 16 липня, також викличуть представників ГБР і інших правоохоронних органів. На третьому вони повинні будуть дати відповіді на запити нардепів.

Як повідомлялося, перше засідання ТСК Ради з розслідування дій посадовців проти суверенітету України ініціювали на 2 липня.

Нагадаємо, ще 15 березня у парламенті захотіли створити нову ТСК, тоді ж текст постанови внесли в парламент.