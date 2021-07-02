Стан АТ "Укрзалізниця" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання, - парламентська ТСК

Фото з відкритих джерел

Про це розповіла голова ТСК, народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина за результатами засідання комісії, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Стан, у якому зараз опинилася УЗ, вже не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання. Останніми роками залізниця не спроможна перевозити всіх охочих подорожувати залізницею пасажирів. Не здатна вона перевезти і всі вантажі, транспортування яких потрібне для економіки та обороноздатності держави. Якщо зараз у роботу не включиться вся вертикаль влади, яка несе відповідальність за роботу державного стратегічного підприємства - наслідки будуть катастрофічними, - заявила Гришина.

За її словами, пасажирські перевезення УЗ постійно скорочуються, а це означає, що втрачається мобільність населення. Наразі навіть нема можливості повернути обсяги перевезень до рівня 2019 року. Прогнози експертів ТСК на цей рік також печальні - пасажироперевезення будуть не більше 65% від рівня 2019 р.

Крім того, за останні 5 років падають навіть приміські перевезення - на понад 52%. Скорочуються і вантажоперевезення, а це свідчить про іншу проблему - збільшується кількість вантажних перевезень автотранспортом.

Якщо говорити про конкуренцію з дорогами, у 2019-2020 роках вантажообіг на УЗ та на дорогах майже зрівнявся. Такого ніколи не було. На дорогах був втрачений ваговий контроль і аграрний бізнес перейшов на дороги - там, де дешевше. І паралельно УЗ не справлялась, збільшувались терміни доставки вантажів і з точки зору послуги вона стала менш конкурентноздатною, - сказав присутній на засіданні міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ще одна проблема нацперевізника - низькі зарплати та скорочення працівників.

У галузі є нормою зарплати у 5-6 тисяч гривень, кваліфіковані працівники масово йдуть з УЗ. Такі дії правління УЗ та наглядової ради призвели до звільнення 169 тис. (55%) переважно кваліфікованих працівників - зокрема тих професій, що забезпечують перевізний процес, - зазначила голова ТСК.

У критичному стані перебуває також інфраструктура та рухомий склад. Як показує аналіз ТСК, починаючи з 2016 р. АТ "Укрзалізниця" фінансує ремонт переданих йому основних фондів майже втричі менше за нормативну потребу, штучно скорочує операційні витрати.

Таким чином, правління і наглядова рада, Мінінфраструктури щорічно подають на затвердження Уряду занижені на 63% планові витрати на ремонт основних фондів, чим системно і свідомо знищують експлуатаційні можливості інфраструктури.

Таким чином, шляхом обману системна багаторічна деградація та занепад стратегічної для держави галузі видавалися за благополуччя та розвиток, - підсумовує Юлія Гришина.

У ТСК констатують, що всі реформи в УЗ зведені до плодіння непотрібних департаментів та філій, роздування управлінського штату та зміни вивісок. Програма реформування залізничної галузі повністю провалена і це терміново потрібно виправляти, заявили в комісії.

Як повідомлялося, 23 червня викрито нову корупційну оборудку в Укрзалізниці: збитки бюджету до 1 млн грн щомісяця. Служба безпеки України викрила корупційний механізм в "Укрзалізниці", який діяв майже півроку і був організований керівником виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю".

Раніше, 22 червня на "Укрзалізниці" викрили масштабну схему: 200 млн віддали за неякісні матеріали.

17 травня ТСК Ради заявила, що вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним". Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані.