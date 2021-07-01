Законопроєкт про олігархів ухвалений у першому читанні

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Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" підтримали 275 народних депутатів.

Документ передбачає внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

Так, згідно із проєктом закону, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: 1) бере участь у політичному житті; 2) має значний вплив на засоби масової інформації; 3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; 4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Передбачається, що на офіційному вебсайті Ради національної безпеки і оборони України забезпечується відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з можливістю його перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами з метою повторного використання.

Особам, які включені до Реєстру, забороняється: здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону "Про політичні партії в Україні"; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

У випадку контакту публічного службовця з особою, включеною в Реєстр, або її представником, такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.

Під контактом з особою, включеною до Реєстру, розуміється зустріч та розмова (у тому числі проведені онлайн) будь-якого змісту, крім таких заходів за участю публічних службовців разом з особою із Реєстру: в офіційних заходах, хід яких відображається в режимі прямої трансляції по радіо, телебаченню або в інтернеті; судових засіданнях; офіційних заходах, ініційованих органами державної влади, інформація про які розміщена на офіційному вебсайті відповідного органу.

Передбачається, що закон діятиме 10 років.

Як повідомлялося, вчора Комітет оборони проголосував законопроєкт про олігархів.

Сьогодні Рада схвалила закон про корінні народи.