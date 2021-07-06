Состоялось первое заседание Парламентской ВСК по "вагнеровцам"

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На заседании ВСК по "вагнеровцам" нардепы проголосовали за вызов на заседание Петра Порошенко, а Марьяна Безуглая заявила о необходимости СБУ проверить Рената Кузьмина по подозрению в сотрудничестве с РФ

Об этом сообщает PavlovskyNews, передает RegioNews.

Относительно последнего, Безуглая уже обратилась к силовикам. Что касается Порошенко, то ВСК готова предоставить ему слово в закрытом режиме.

Как отметила Безуглая, именно Порошенко заявлял о своем решении санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам".

Сегодня состоялось первое заседание ВСК. На второе, 16 июля, также вызовут представителей ГБР и других правоохранительных органов. На третьем они должны будут дать ответы на запросы нардепов.

Как сообщалось, первое заседание ВСК Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины инициировали на 2 июля.

Напомним, еще 15 марта в парламенте захотели создать новую ВСК, тогда же текст постановления внесли в парламент.