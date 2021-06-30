Василь Хома пояснив причини свого звільнення з посади голови Сумської ОДА

Про це ексголова Сумської ОДА Василь Хома розповів на пресконференції, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Коли ти 80% часу витрачаєш на боротьбу і лише 20% на те, щоб щось робити – робити свою роботу – я вважаю, що такого не повинно бути. Я не хочу проїдати гроші, які платить мені держава. В мене була відверта розмова в Офісі. Я висловив свою точку зору і було прийняте обоюдне рішення президентом, яке я не обговорюю. Коли тобі два рази висловлюють недовіру і коли рішення обласної ради приймаються наполовину або зовсім не приймаються, це іде більше на шкоду територіальній громаді, ніж на користь. Напевно, це один із недоліків був в роботі, що не був знайдений конструктив, хоча він на початку й був, з обласною радою. А потім щось сталося. Як бабка пошептала, - сказав Хома.