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30 червня 2021, 12:06 430

Василь Хома пояснив причини свого звільнення з посади голови Сумської ОДА

30 червня 2021, 12:06 430
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Фото з відкритих джерел
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Колишній голова Сумської ОДА вважає, що недоліком у його роботі була відсутність конструктиву з облрадою

Про це ексголова Сумської ОДА Василь Хома розповів на пресконференції, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Коли ти 80% часу витрачаєш на боротьбу і лише 20% на те, щоб щось робити – робити свою роботу – я вважаю, що такого не повинно бути. Я не хочу проїдати гроші, які платить мені держава. В мене була відверта розмова в Офісі. Я висловив свою точку зору і було прийняте обоюдне рішення президентом, яке я не обговорюю. Коли тобі два рази висловлюють недовіру і коли рішення обласної ради приймаються наполовину або зовсім не приймаються, це іде більше на шкоду територіальній громаді, ніж на користь. Напевно, це один із недоліків був в роботі, що не був знайдений конструктив, хоча він на початку й був, з обласною радою. А потім щось сталося. Як бабка пошептала, - сказав Хома.

Голова обласної ради Віктор Федорченко прокоментував слова Василя Хоми, зауваживши, що йому, тобто Хомі , "ніхто не заважав шукати з радою конструктиву".

Як повідомлялося 17 червня, голова Сумської ОДА Василь Хома звільнився за згодою сторін. Кабмін погодив звільнення голови Сумської облдержадміністрації Василя Хоми за згодою сторін.

25 червня Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської ОДА.

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кадри звільнення облрада Сумська область Василь Хома

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