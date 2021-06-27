Влада планує на 10% скоротити кількість вакансій в державних органах

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Кабінет Міністрів України в рамках кадрової оптимізації планує скоротити кількість вакансій в органах державної влади, які роками не заповнюються

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, станом на I квартал 2021 року в Україні було близько 30 тисяч вакансій державних службовців.

Він сказав, що держслужба "вдосконалюється в частині цифровізації та запровадження нових процесів", і кількість вакансій планують скоротити на 10%.

Було доручення прем’єра, щоб оптимізувати структуру центральних органів виконавчої влади і їхніх територіальних підрозділів, оптимізувати чисельність залежно від органу і рівня виконання ним функціоналу до 10%. Це можуть бути як внутрішні реорганізації, так і скорочення вакансій. Насамперед йдеться про скорочення тих вакансій, які роками не заповнюються", - проінформував міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у секретаріаті Кабміну скоротять чисельність працівників.