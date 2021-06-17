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17 червня 2021, 11:02 833

Голова Сумської ОДА Василь Хома звільняється за згодою сторін

17 червня 2021, 11:02 833
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Фото з відкритих джерел
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Кабмін погодив звільнення голови Сумської облдержадміністрації Василя Хоми за згодою сторін

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Кабмін погодив звільнення Хоми Василя Васильовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін), - написав Гончаренко.

Як повідомлялося, у президента планують заміну трьох голів ОДА. Офіс президента хоче замінити голів Сумської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Під питанням - керівниця Чернігівської ОДА.

Учора Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитра Живицького.

Читайте також: В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло.

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