Голова Сумської ОДА Василь Хома звільняється за згодою сторін
Кабмін погодив звільнення голови Сумської облдержадміністрації Василя Хоми за згодою сторін
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Кабмін погодив звільнення Хоми Василя Васильовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін), - написав Гончаренко.
Як повідомлялося, у президента планують заміну трьох голів ОДА. Офіс президента хоче замінити голів Сумської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Під питанням - керівниця Чернігівської ОДА.
Учора Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитра Живицького.
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