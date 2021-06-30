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30 июня 2021, 12:06 429

Василий Хома объяснил причины своего увольнения с должности главы Сумской ОГА

30 июня 2021, 12:06 429
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Фото из открытых источников
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Бывший председатель Сумской ОГА считает, что недостатком в его работе было отсутствие конструктива с облсоветом

Об этом экс-глава Сумской ОГА Василий Хома рассказал на пресконференции, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Когда ты 80% времени тратишь на борьбу и лишь 20% на то, чтобы что-то делать – делать свою работу – я считаю, что такого не должно быть. Я не хочу проедать деньги, которые платит мне государство. У меня был откровенный разговор в офисе. Я высказал свою точку зрения и было принято обоюдное решение президентом, которое я не обсуждаю. Когда тебе два раза выражают недоверие и когда решения областного совета принимаются наполовину или совсем не принимаются, это идет больше в ущерб территориальной общине, чем на пользу. Наверное, это один из недостатков был в работе, что не был найден конструктив, хотя он в начале и был, с областным советом. А потом что-то случилось. Как бабка пошептала, - сказал Хома.

Глава областного совета Виктор Федорченко прокомментировал слова Василия Хомы, заметив, что ему, то есть Хоме, "никто не мешал искать с радой конструктив".

Как сообщалось 17 июня, глава Сумской ОГА Василий Хома уволился по соглашению сторон. Кабмин согласовал увольнение председателя Сумской облгосадминистрации Василия Хомы по соглашению сторон.

25 июня Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА.

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