Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми

Плани Банкової щодо губернаторської чистки почали втілюватись в реальність

Плани Банкової щодо губернаторської чистки почали втілюватись в реальність

Фото: president.gov.ua

"Губернаторопад", про який раніше писав RegioNews, розпочався з голови Сумської облдержадміністрації Василя Хоми, якого Банкова замінила Дмитром Живицьким. Ця кадрова рокіровка стала наслідком, з одного боку, нових підходів до управління регіонами, яку намагаються впровадити в Офісі президента Володимира Зеленського. А з іншого – результатом інтриг місцевих еліт, для яких "варяг" з Харківщини Хома виявився дуже незручним.

Чому звільнили Хому

Двома головними складовими фіаско на Сумщині для Василя Хоми можна вважати погану комунікацію з Банковою та безкомпромісне небажання вбудовуватись у місцеву політико-економічну реальність. Щодо першого, то деякі джерела свідчать, буцімто голова області пустив питання взаємодії з ключовими персонами в ОП самопливом: замість оббивання порогів президентської канцелярії та демонстрації своїх успіхів через усі можливі канали, Хома поклався на те, що заряду, який привів його у крісло очільника Сумської ОДА, вистачить надовго.

Проте українські реалії, як відомо, вимагають від президентських намісників заради самозбереження щосекунди тримати носа по вітру та чути бодай найменші шурхотіння у надрах офісу голови держави. Адже коли там не відчувають з боку своїх призначенців намагання без мила влізти у близькість до президента та його оточення, починають втрачати відчуття лояльності.

Хома колись зробив досить стрімку політичну кар’єру завдяки колишньому очільнику Харківщини та керівнику АП часів президентства Леоніда Кучми Євгену Кушнарьову. За часів Януковича Хома був заступником Михайла Добкіна і керівником апарату Харківської ОДА. Тобто не можна було вважати, що у призначеного восени минулого року керівника Сумщини аж зовсім немає апаратного нюху.

Втім, приїхавши у Суми, Хома з першого дня почав демонструвати абсолютну непримиренність з місцевими елітами. Він регулярно "наступав на хвости" впливових місцевих діячів: позбавив "Євросолідарність" хлібного місця в управлінні обласним комунальним майном, відсунув людей Андрія Деркача від потоків Державного фонду регіонального розвитку, зухвало ігнорував нав’язливі кадрові поради Владислава Бухарєва, побив горщики з головою Сумської облради Віктором Федорченком та здійснив ще багато непомітних, але дуже болісних "подвигів".

Тож не дивно, що вже до середини весни 2021 року проти Хоми утворилася потужна коаліція, яка включала в себе майже весь спектр місцевих еліт, які жадали позбутись "харківського сатрапа". У публічній площині це все вилилося у винесення на чергову сесію обласної ради питання про недовіру очільнику Сумщини. Яке хоч і де-факто провалилося під час голосування (щоб висловити недовіру керівнику ОДА, потрібно 2/3 голосів від загального складу з 64-х депутатів облради, тому 28 голосів за відставку Хоми виявилось недостатнім для такого рішення), проте стало досить красномовним сигналом поганих перспектив для очільника області.

Тим часом неабияких зусиль у поваленні Хоми докладав нардеп минулого скликання та екс-заступник голови СБУ Бухарєв, котрий попри те, що сам був відлучений від найближчого оточення Зеленського ще у 2019 році, на нього продовжують орієнтуватись кілька нардепів, яких він колись проштовхнув у список та на мажоритарні округи від "Слуги народу". А завдяки ним та збереженим зв'язкам в оточенні президента Бухарєву, схоже, вдалося заронити зерно недовіри до Хоми. Все це, зрештою, й завершилося підписанням указів Зеленського про його звільнення та призначення нового голови Сумської ОДА.

Живлющий Живицький

Колишній голова апарату ОДА часів президентства Петра Порошенка Дмитро Живицький вже при Зеленському став заступником міністра розвитку громад та територій, і є певною мірою антагоністом Василя Хоми. І в ідеологічному, і в господарському сенсах. Хома - харківський екс-"регіонал" з відповідним підходом до організації управлінських процесів, натомість Живицький – так званий "соросьонок" з належним цьому статусу баченням шляхів розвитку.

Примітно, що Живицький вже кандидував на посаду голови Сумської ОДА на початку 2020 року. Тоді він працював на посаді заступника голови Мінрегіону в уряді Олексія Гончарука, однак вже підшукував іншу роботу у зв’язку з очікуваним звільненням "патрона". Уряд у лютому 2020-го навіть погодив призначення Живицького, проте тодішній кадровий калейдоскоп не призвів до підписання відповідного указу, а очільником Сумщини став Роман Грищенко. Живицький ці півтора роки, як виявилося, продовжував плекати надії повернутись у рідні Суми в якості першої особи. І ось зірки, нарешті, склалися потрібним чином.

Політична конфігурація, яка дозволила Живицькому зайняти посаду, складається з кількох фігур, яких поєднує наближеність до нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Це – нардеп минулого скликання від "Народного фронту", а нині – депутат від "ЄС" Сумської облради Олег Медуниця, який раптово підвищив свій статус на Сумщині в результаті коаліційної революції. І, звісно, вже згадуваний вище Владислав Бухарєв, який після поразки у протистоянні з Іваном Бакановим у 2019-му осів біля Авакова на посаді його радника в очікуванні повалення нинішнього голови СБУ.

Власне, цей розклад у значній мірі і визначатиме якість майбутнього губернаторства Дмитра Живицького. Принаймні, про те, що саме ці діячі отримують найбільше зиску від кадрового рішення Зеленського, сумніватись не доводиться. В осяжній перспективі матимемо ще більше цементування обласної коаліції "зелених", які орієнтуються на Бухарєва, та "ЄС", котра перебуває під впливом Медуниці. Не виключено навіть, що на вівтар цієї співпраці покладуть голову обласного спікера Віктора Федорченка.

Слід очікувати також зачистки кадрів, які встиг розставити Хома з поверненням на посади багатьох діячів епохи Порошенка. В той же час вся ця "компромісність" Живицького, якого вважають зручною фігурою для багатьох центрів впливу на Сумщині, може виявитись не надто довготривалою. Адже новий голова ОДА, окрім своєї орієнтації на прозахідну частину президентського оточення, так чи інакше опиняється у заручниках наближеності до Авакова. І у випадку охолодження стосунків між міністром та президентом ризикує втрапити у становище "чужого серед своїх".

Втім, поки що його поява у головній будівлі області багатьма сприймається як позитив і фактор стабільності. Принаймні, говорять місцеві коментатори, він – місцевий. На відміну від двох попередників-"варягів" із сусідньої Харківщини.

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