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25 червня 2021, 17:31 24

Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської ОДА

25 червня 2021, 17:31 24
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Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації

Відповідний указ №273/2021 оприлюднений на сайті глави держави, передає RegioNews.

Призначити Живицького Дмитра Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації”, - йдеться в повідомленні.

Іншим своїм указом №272/2021 Зеленський звільнив Василя Хому з посади керівника Сумської області.

Довідка: Дмитро Живицький закінчив інженерний факультет Сумського державного університету у 2004 році. Навчався у Польщі, Німеччині, стажувався у Швеції та Швейцарії. У 2016-2019 роках працював керівником апарату Сумської ОДА. З вересня 2019 по березень 2020 року був заступником міністра розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитра Живицького.

Згодом голова Сумської ОДА Василь Хома заявив, що звільняється за згодою сторін.

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