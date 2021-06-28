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28 июня 2021, 11:59 13

Президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом государственном гербе Украины

28 июня 2021, 11:59 13
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Фото из открытых источников
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Президент на торжественном заседании Верховной Рады по поводу Дня Конституции внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном гербе Украины и определил его как неотложный

Это передает RegioNews со ссылкой на трансляцию торжественного заседания Рады, где о внесении законопроекта заявил глава государства.

В соответствии со статьей 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О большом государственном гербе Украины" и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, - сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал, что будет докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании ВР первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщалось, Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум.

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