Партія "Слуга народу" скликає на осінь форум за участю всіх місцевих депутатів і президента

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Політична партія "Слуга народу" планує восени провести у Києві масштабний форум за участю президента України Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів

Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського, - сказав Корнієнко.

За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.

Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням до Ради проходять чотири партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".