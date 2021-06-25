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25 червня 2021, 20:00 6

Партія "Слуга народу" скликає на осінь форум за участю всіх місцевих депутатів і президента

25 червня 2021, 20:00 6
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Фото з відкритих джерел
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Політична партія "Слуга народу" планує восени провести у Києві масштабний форум за участю президента України Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів

Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського, - сказав Корнієнко.

За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.

Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням до Ради проходять чотири партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Раніше голова партії Корнієнко повідомив, що з'їзд партії "Слуга народу" може відбутися восени.

Слуга народа партія З'їзд форум депутати Олександр Корнієнко

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