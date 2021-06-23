"Слуги народу" хочуть заборонити судам зупиняти санкції РНБО

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Народні депутати від фракції "Слуга народу" внесли до Верховної ради законопроєкт №5667, яким пропонується заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції", - йдеться у тексті документу.

Також проєкт закону передбачає, що оскарження в судах рішень РНБО не зупиняє застосування передбачених ними санкцій.

Його вже передали на розгляд комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Авторами законопроєкту виступили народні депутати "Слуги народу" Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Владлен Неклюдов, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Валерій Стернійчук, Анатолій Костюх, Павло Фролов, Марина Нікітіна, Ігор Кривошеєв, Ігор Негулевський, Олександр Федієнко та Ростислав Тістик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.