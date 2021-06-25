12:42  25 июня
"Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%
09:19  25 июня
Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"
18:07  25 июня
В зоне ООС боевики совершили семь обстрелов позиций ВСУ - штаб
UA | RU
UA | RU
25 июня 2021, 20:00 6

Партия "Слуга народа" созывает на осень форум с участием всех местных депутатов и президента

25 июня 2021, 20:00 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов

Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского, - сказал Корниенко.

По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких общин.

Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось, согласно опросу в Раду проходят четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Ранее глава партии Корниенко сообщил, что съезд партии "Слуга народа" может состояться осенью.

Слуга народа партия Съезд форум депутаты Александр Корниенко

В "Слуге народа" назвали дату рассмотрения законопроекта об олигархах
25 июня 2021, 12:23
"Слуги народа" хотят запретить судам останавливать санкции СНБО
23 июня 2021, 14:59
Нардеп Вирастюк официально стал членом фракции "Слуга народа"
17 июня 2021, 10:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua