Партия "Слуга народа" созывает на осень форум с участием всех местных депутатов и президента

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Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум с участием президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов

Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского, - сказал Корниенко.

По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких общин.

Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось, согласно опросу в Раду проходят четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".