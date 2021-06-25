12:42  25 червня
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%
09:19  25 червня
Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
18:07  25 червня
В зоні ООС бойовики здійснили сім обстрілів позицій ЗСУ - штаб
UA | RU
UA | RU
25 червня 2021, 16:58 720

У Рівному агент спецслужб РФ намагався вивезти за кордон військові прилади

25 червня 2021, 16:58 720
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України затримали у Рівному агента російських спецслужб, який намагався вивезти з України критично важливі для військово-промислового комплексу РФ електронні прилади

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Мешканець Рівного був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник намагався переправити вироби до Росії, іноземна сторона планувала налагодити постійний канал переміщення таких товарів.

Співробітники СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України", - додали в спецслужбі.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні державної зради, з ним проводяться слідчі дії. Чоловік дає покази і сприяє слідству.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мешканець Закарпаття намагався вивезти в ЄС запчастини до танків.

СБУ кримінальна справа затримання Рівне агентурна мережа

Масове отруєння у Харкові: у лікарнях досі перебувають 24 людини
25 червня 2021, 16:30
На Черкащині викрили схему розкрадання грошей на ремонті автодоріг
25 червня 2021, 15:31
У Києві на махінаціях з житлом викрили нотаріуса, який завдав мільйонних збитків державі
25 червня 2021, 13:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram