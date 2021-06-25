У Рівному агент спецслужб РФ намагався вивезти за кордон військові прилади

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Працівники Служби безпеки України затримали у Рівному агента російських спецслужб, який намагався вивезти з України критично важливі для військово-промислового комплексу РФ електронні прилади

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Мешканець Рівного був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник намагався переправити вироби до Росії, іноземна сторона планувала налагодити постійний канал переміщення таких товарів.

Співробітники СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України", - додали в спецслужбі.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні державної зради, з ним проводяться слідчі дії. Чоловік дає покази і сприяє слідству.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мешканець Закарпаття намагався вивезти в ЄС запчастини до танків.