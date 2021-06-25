На Черкащині викрили схему розкрадання грошей на ремонті автодоріг

Фото: СБУ

На Черкащині оперативники викрили схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території області

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Протиправну діяльність організував директор місцевої будівельної компанії. Він уклав декілька договорів з держпідприємством автодорожньої галузі регіону. Усі вони - на проведення ремонту доріг у Звенигородському районі", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що частину бюджетних грошей, які було виділено на проєкти, учасники схеми вивели у тінь. Для цього вони вносили до бухгалтерської документації недостовірні відомості про обсяги використаних будматеріалів та виконаних робіт.

Оборудка завдала державі збитки у розмірі майже 2 млн грн.

Наразі керівнику комерційної структури повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці задокументували факти незаконної діяльності приватного нотаріуса, який вносив неправдиві дані в Єдиний та Державний реєстри, реєструючи "віртуальні будинки".