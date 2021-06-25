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25 червня 2021, 15:31 94

На Черкащині викрили схему розкрадання грошей на ремонті автодоріг

25 червня 2021, 15:31 94
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Фото: СБУ
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На Черкащині оперативники викрили схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території області

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Протиправну діяльність організував директор місцевої будівельної компанії. Він уклав декілька договорів з держпідприємством автодорожньої галузі регіону. Усі вони - на проведення ремонту доріг у Звенигородському районі", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що частину бюджетних грошей, які було виділено на проєкти, учасники схеми вивели у тінь. Для цього вони вносили до бухгалтерської документації недостовірні відомості про обсяги використаних будматеріалів та виконаних робіт.

Оборудка завдала державі збитки у розмірі майже 2 млн грн.

Наразі керівнику комерційної структури повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці задокументували факти незаконної діяльності приватного нотаріуса, який вносив неправдиві дані в Єдиний та Державний реєстри, реєструючи "віртуальні будинки".

строительство СБУ розслідування Черкаська область ремонт доріг

 
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