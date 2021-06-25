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25 червня 2021, 13:39 1582

У Києві на махінаціях з житлом викрили нотаріуса, який завдав мільйонних збитків державі

25 червня 2021, 13:39 1582
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві кіберфахівці СБУ задокументували факти незаконної діяльності приватного нотаріуса, який вносив неправдиві дані в Єдиний та Державний реєстри, реєструючи "віртуальні будинки"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зловмисником виявився приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Він системно займався незаконною реєстрацією прав власності на нерухоме майно", - повідомили оперативники.

Встановлено, що він реєстрував "порожні місця" у центрі столиці. При цьому вказував, що на такому місці існує багатоповерховий будинок. Підставні особи, на яких реєстрували нерухомість, продавали вищевказані об’єкти або ж "передавали право" на забудову земельних ділянок.

Своїми діями він завдав збитки державі на мільйони гривень.

Правоохоронці встановили й інші факти несанкціонованих дій зловмисника в Єдиних та Державних реєстрах, яким буде надано належну правову оцінку. Наразі нотаріусу повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині оперативники запобігли незаконній приватизації державних земель, вартість яких становить понад 4,5 млн грн

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