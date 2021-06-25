Масове отруєння у Харкові: у лікарнях досі перебувають 24 людини
У лікарняних закладах Харкова досі перебувають 24 людини, які отруїлися в одному із закладів громадського харчування
Про це під час брифінгу розповів заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає RegioNews.
На сьогоднішній день залишилися в лікарні 24 особи, з них двоє дітей. Загалом, ви знаєте, що було зафіксовано 90 людей, які були отруєні, встановлений діагноз сальмонельоз. Стан тих, хто залишився в лікарні, під контролем медиків. Всі інші, хто виписані, почуваються добре", - розповів Черняк.
За його словами, адміністрація закладу зобов'язалася компенсувати людям витрати на лікування. Поліція продовжує розслідування причин масового отруєння.
Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.