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25 червня 2021, 16:30 61

Масове отруєння у Харкові: у лікарнях досі перебувають 24 людини

25 червня 2021, 16:30 61
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Фото: із відкритих джерел
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У лікарняних закладах Харкова досі перебувають 24 людини, які отруїлися в одному із закладів громадського харчування

Про це під час брифінгу розповів заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає RegioNews.

На сьогоднішній день залишилися в лікарні 24 особи, з них двоє дітей. Загалом, ви знаєте, що було зафіксовано 90 людей, які були отруєні, встановлений діагноз сальмонельоз. Стан тих, хто залишився в лікарні, під контролем медиків. Всі інші, хто виписані, почуваються добре", - розповів Черняк.

За його словами, адміністрація закладу зобов'язалася компенсувати людям витрати на лікування. Поліція продовжує розслідування причин масового отруєння.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.

отруєння кримінальна справа Харків лікарні пацієнти

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