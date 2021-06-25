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25 июня 2021, 16:58 680

В Ровно агент спецслужб РФ пытался вывезти за границу военные приборы

25 июня 2021, 16:58 680
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Ровно агента российских спецслужб, который пытался вывезти из Украины критически важные для военно-промышленного комплекса РФ электронные приборы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник совершил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, применяемых в изготовлении вооружения и военной техники, в т.ч. ракетных носителей", - говорится в сообщении.

Злоумышленник пытался переправить изделия в Россию, иностранная сторона планировала наладить постоянный канал перемещения таких товаров.

Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины", - добавили в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены, с ним проводятся следственные действия. Мужчина дает показания и содействует следствию.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Закарпатья пытался вывезти в ЕС запчасти к танкам.

СБУ уголовное дело задержание Ровно агентурная сеть

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