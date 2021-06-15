Мешканець Закарпаття намагався вивезти в ЄС запчастини до танків - СБУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що співробітники СБУ затримали місцевого мешканця із запчастинами на пункті пропуску. Він намагався незаконно вивезти їх в обхід обов’язкового експортного контролю.

Серед вилученого: прилад спостереження для самохідної артилерії, танків та бронетранспортерів, а також пристрій для здійснення контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей. Усе це місцевий житель хотів приховано вивезти до однієї з країн Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.