Мешканець Закарпаття намагався вивезти в ЄС запчастини до танків - СБУ
Працівники Служби безпеки України у Закарпатській області зупинили спробу вивезення з України до Євросоюзу комплектуючих до військової техніки
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Відомо, що співробітники СБУ затримали місцевого мешканця із запчастинами на пункті пропуску. Він намагався незаконно вивезти їх в обхід обов’язкового експортного контролю.
Серед вилученого: прилад спостереження для самохідної артилерії, танків та бронетранспортерів, а також пристрій для здійснення контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей. Усе це місцевий житель хотів приховано вивезти до однієї з країн Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрили кримінальну справу, продовжуюються невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента "ДНР", який працював на правозахисну організацію, пов'язану з ООН.