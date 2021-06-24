Стало відомо, хто може замінити представників ОБСЄ, які пішли з ТКГ

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З переговорів щодо Донбасу вийшли два представники ОБСЄ - посол ОБСЄ П'єр Морель і координатор гуманітарної підгрупи від ОБСЄ Тоні Фріш. Член української делегації в ТКГ Гармаш розповів, хто їх замінить

Сергій Гармаш розповів про зміни в складі ТКГ у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Змінники (представників ОБСЄ, які пішли — ред.) вже оголошені, інформація вже є, я зараз не готовий назвати точно прізвища. Знаю, що Мореля замінить Сільвія Берман - вона теж француженка, працювала послом у Москві та Пекіні. Вчора пані Грау назвала її дипломатичним близнюком Мореля. Проте її життєвий досвід не говорить про те, що вона повторюватиме практику пана Мореля. Коли його просили пояснити суперечності між документами Мінська і мінською практикою, він завжди говорив: ми колись домовилися про це, це така у нас традиція в дипломатичному процесі. Пані Берман вже не зможе посилатися на традицію, їй доведеться звертати увагу на документи теж, це позитивний крок. Що стосується пана Фріша, його змінює або шведка, або фінка. Вчора Берман була представлена, а наступниці Фріша не були. У мене немає чіткої інформації, але в принципі люди відомі, — сказав він.

За словами Гармаша, очікувати кардинальних змін у ТКГ не варто.

Я не чекаю, що в ТКГ буде революція, хоча істотні зміни можуть бути, якщо будуть замінені й інші представники ОБСЄ, думаю, ще будуть подальші заміни. Але позиційна картина може змінитися, нова людина повинна керуватися документами, це позитивно для України, там чітко позначаються повноваження представників ОРДЛО, теми, за якими ми з ними повинні консультуватися, — сказав Сергій Гармаш.

Як повідомлялося, на окуповані території не пускають інспекторів МАГАТЕ. Українська делегація в ТКГ заявляє про чергове свідоме порушення Росією домовленостей - інспекторам МАГАТЕ блокують доступ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях.

Раніше стало відомо, що у списки обміну полоненими росіяни включають неіснуючих людей. Працівники Служби безпеки України змогли встановити лише 16 осіб із списку на обмін полоненими, який подали представники Росії у Тристоронній контактній групі.