Стало известно, кто может заменить представителей ОБСЕ, которые ушли из ТКГ

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Из переговоров по Донбассу вышли два представителя ОБСЕ - посол ОБСЕ Пьер Морель и координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш. Член украинской делегации в ТКГ Гармаш рассказал, кто их заменит

Сергей Гармаш рассказал об изменениях в составе ТКГ в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Сменщики (представителей ОБСЕ, которые ушли-ред.) уже объявлены, информация уже есть, я сейчас не готов назвать точно фамилии. Знаю, что Мореля заменит Сильвия Берман - она тоже француженка, работала послом в Москве и Пекине. Вчера госпожа Грау назвала ее дипломатическим близнецом Мореля. Однако ее жизненный опыт не говорит о том, что она будет повторять практику господина Мореля. Когда его просили объяснить противоречия между документами Минска и Минской практикой, он всегда говорил: мы когда-то договорились об этом, это такая у нас традиция в дипломатическом процессе. Госпожа Берман уже не сможет ссылаться на традицию, ей придется обращать внимание на документы тоже, это позитивный шаг. Что касается господина Фриша, его меняет или шведка, или финка. Вчера Берман была представлена, а преемницы Фриша не были. У меня нет четкой информации, но в принципе люди известны, — сказал он.

По словам Гармаша, ожидать кардинальных изменений в ТКГ не стоит.

Я не жду, что в ТКГ будет революция, хотя существенные изменения могут быть, если будут заменены и другие представители ОБСЕ, думаю, еще будут дальнейшие замены. Но позиционная картина может измениться, новый человек должен руководствоваться документами, это положительно для Украины, там четко обозначаются полномочия представителей ОРДЛО, темы, по которым мы с ними должны консультироваться, — сказал Сергей Гармаш.

Как сообщалось, на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ. Украинская делегация в ТКГ заявляет об очередном сознательном нарушении Россией договоренностей - инспекторам МАГАТЭ блокируют доступ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях.

Ранее стало известно, что в списки обмена пленными россияне включают несуществующих людей. Работники Службы безопасности Украины смогли установить лишь 16 человек из списка на обмен пленными, который подали представители России в Трехсторонней контактной группе.