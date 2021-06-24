Окупанти обстріляли Водяне і поранили українського бійця

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Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Сьогодні, 24 червня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових гранатометів неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомлялося, минулої доби відбулося загострення на Донбасі: за добу зафіксувано 22 порушення поблизу 15 населених пунктів.