08:52  24 червня
В Україні за добу виявили майже тисячу нових хворих COVID-19
13:44  24 червня
Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
08:11  24 червня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксувано 22 порушення поблизу 15 населених пунктів
UA | RU
UA | RU
24 червня 2021, 09:12 16

На окуповані території не пускають інспекторів МАГАТЕ - Кравчук

24 червня 2021, 09:12 16
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська делегація в ТКГ заявляє про чергове свідоме порушення Росією домовленостей - інспекторам МАГАТЕ блокують доступ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі делегації, передає RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, Україна виходить з того, що блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це свідоме перешкоджання роботі міжнародної організації з боку РФ, а в поєднанні з мілітаризацією Кримського півострова такі дії містять чіткі ознаки порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг та технологій до третіх країн", - вважають в ТКГ.

За словами голови української делегації Леоніда Кравчука, Україна знову закликала російську сторону:

  • розблокувати роботу КПВВ зі свого боку;
  • повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;
  • узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;
  • створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська.

ТКГ окупанти РФ зброя Леонід Кравчук

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua