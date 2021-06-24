На окуповані території не пускають інспекторів МАГАТЕ - Кравчук

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Українська делегація в ТКГ заявляє про чергове свідоме порушення Росією домовленостей - інспекторам МАГАТЕ блокують доступ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі делегації, передає RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, Україна виходить з того, що блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це свідоме перешкоджання роботі міжнародної організації з боку РФ, а в поєднанні з мілітаризацією Кримського півострова такі дії містять чіткі ознаки порушення Російською Федерацією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг та технологій до третіх країн", - вважають в ТКГ.

За словами голови української делегації Леоніда Кравчука, Україна знову закликала російську сторону:

розблокувати роботу КПВВ зі свого боку;

повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;

узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;

створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська.