РФ незаконно видала вже понад 630 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО

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На цей час Російська Федерація незаконно видала вже понад 630 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО. Такі дії РФ ставлять під питання проведення виборів на Донбасі

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, передає RegioNews.

630 тисяч паспортів, Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні знаходяться фактично в тій резервації, яку і створила Росія (громадянам ОРДЛО - ред.) - це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити, - заявив Данілов.

За його словами, коли у людей на Донбасі є російські паспорти, проводити там українські вибори було б досить дивно.

Як повідомлялося, на російських полігонах поблизу держкордону України залишається бойова техніка РФ. Українська розвідка назвала чисельність російської техніки та військових поблизу кордонів з Україною.

Також 17 червня посли "Великої сімки” закликали провести місцеві вибори на Донбасі. Україна повинна якомога швидше провести місцеві вибори в окремих територіальних громадах у Донецькій та Луганській областях.