САП направила запит до Інтерполу для оголошення в розшук екс-глави ПриватБанку Дубілета
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала офіційний запит в Інтерпол з проханням оголосити в міжнародний розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета
Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Так, Постолюк підтвердила, що САП скерувала офіційний запит в Інтерпол з проханням оголосити в міжнародний розшук колишнього голову правління ПриватБанку - Олександра Дубілета.
Дубілета підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.
Як повідомлялося, колишній глава Приватбанку Дубілет через суд вимагає від МЗС прибрати інформацію про його розшук.
Раніше, 2 червня стало відомо, що ВАКС заочно заарештував ексголову правління "Приватбанку" Дубілета. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час засідання 2 червня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку” Олександра Дубілета.
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