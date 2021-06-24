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24 червня 2021, 16:56 198

САП направила запит до Інтерполу для оголошення в розшук екс-глави ПриватБанку Дубілета

24 червня 2021, 16:56 198
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Фото з відкритих джерел
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала офіційний запит в Інтерпол з проханням оголосити в міжнародний розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Так, Постолюк підтвердила, що САП скерувала офіційний запит в Інтерпол з проханням оголосити в міжнародний розшук колишнього голову правління ПриватБанку - Олександра Дубілета.

Дубілета підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.

Як повідомлялося, колишній глава Приватбанку Дубілет через суд вимагає від МЗС прибрати інформацію про його розшук.

Раніше, 2 червня стало відомо, що ВАКС заочно заарештував ексголову правління "Приватбанку" Дубілета. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час засідання 2 червня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку” Олександра Дубілета.

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