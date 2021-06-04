Венедіктова підтвердила наявність "плівок Медведчука" у кримінальних провадженнях

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Опубліковані раніше журналістами Bihus.Info записи розмов, на яких нібито присутній Віктор Медведчук, є у кримінальних провадженнях проти лідера "Опозиційної платформи - За життя"

Як передає RegioNews, про це Венедіктова заявила в ефірі програми "Право на владу".

Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи вони є в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо у розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди", - сказала генпрокурор.

За її словами, розслідування по епізодах, мова про які йде у "плівках", почалися ще до публікації цих записів.

"По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод - це труба. Рік тому ми сиділи та планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій - це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - додала вона.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили ймовірні записи розмов Медведчука з бойовиками ОРДЛО. На них фігурують бойовики ОРДЛО, президент РФ Володимир Путін, олігарх Рінат Ахметов та п'ятий президент України Петро Порошенко.