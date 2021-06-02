Очільник САП і претендент на цю посаду Максим Грищук не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі

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Претендент на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нинішній її очільник Максим Грищук на співбесіді не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозапис співбесіди.

Для подальшої участі у конкурсі Грищук не набрав необхідної кількості голосів на співбесіді.

Під час конкурсу члени комісії озвучили Грищуку скарги, які надійшли від організацій, адвокатів щодо недоброчесності кандидата. Зокрема, йшлося про:

отримання Грищуком премій у розмірі 100–160%, зокрема, після підписання останнім листа щодо підтримки Назара Холодницького (колишній керівник САП, — ред.);

недекларування квартири в Тернополі, яка належала Грищуку з 1996 року на праві спільної власності, але про наявність якої він "начебто дізнався рік тому”;

закриття кримінального провадження щодо генерала Ткачука, який записав свої елітні будинки та авто на тещу-пенсіонерку (в подальшому провадження було відновлено у судовому порядку);

надання вказівок не вказувати прізвище Олега Гладковського в процесуальних документах, що подаються до суду в справі щодо розкрадань в "оборонці”;

стверджувальні відповіді Грищука на питання, що стали предметом поліграфічного дослідження, але не були озвучені членами комісії, проте викликали неабиякі застереження щодо доброчесності кандидата.

У підсумку, Грищук набрав лише три із семи голосів. За нього проголосували два представники від Ради прокурорів України — Драго Кос та Роман Куйбіда, а також представник від Верховної Ради В’ячеслав Навроцький.

Як повідомлялося в березні, конкурсна комісія планувала обрати голову САП вже в травні. 41 кандидату відмовили у допуску, деякі з них оскаржують це рішення.

Раніше стало відомо, що до конкурсу на керівника САП не допустили заступника директора ДБР.

Також повідомлялося, що ексголова управління ГПУ Горбатюк позмагається за посаду очільника САП. Усього на посаду керівника отримали 111 заяв, на заступника — 90, начальника відділу — 75.