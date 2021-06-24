Расследуется два производства по вмешательству генпрокурора в дело Татарова - САП
Правоохранители расследуют два уголовных производства относительно вмешательства генерального прокурора Ирины Венедиктовой в дело, которое касается заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова, - в ГБР и в НАБУ
Об этом и. о. руководителя САП Максим Грищук проинформировал в эфире ”Радио НВ", передает RegioNews.
Насколько я знаю, даже два таких производства. Это одно было, насколько я понимаю, в ГБР зарегистрировали, и меня допрашивали как свидетеля, и НАБУ зарегистрировало, - сказал Грищук.
По его словам, дело о вероятном вмешательстве Венедиктовой в производство в отношении Татарова в НАБУ расследуется, и САП в нем осуществляет процессуальное руководство.
Там осуществляется первичная стадия сбора доказательств, - уточнил Грищук.
Отвечая на вопрос, допрашивали ли Венедиктову по делу в отношении Татарова, которое есть у НАБУ, он отметил, что не может сказать, потому что он не входит в группу прокуроров по этому делу.
Как сообщалось 24 декабря 2020 года, дело заместителя председателя ОП Татарова передали в СБУ. Ранее делом занимались следователи НАБУ.