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24 июня 2021, 18:32 501

Расследуется два производства по вмешательству генпрокурора в дело Татарова - САП

24 июня 2021, 18:32 501
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Фото из открытых источников
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Правоохранители расследуют два уголовных производства относительно вмешательства генерального прокурора Ирины Венедиктовой в дело, которое касается заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова, - в ГБР и в НАБУ

Об этом и. о. руководителя САП Максим Грищук проинформировал в эфире ”Радио НВ", передает RegioNews.

Насколько я знаю, даже два таких производства. Это одно было, насколько я понимаю, в ГБР зарегистрировали, и меня допрашивали как свидетеля, и НАБУ зарегистрировало, - сказал Грищук.

По его словам, дело о вероятном вмешательстве Венедиктовой в производство в отношении Татарова в НАБУ расследуется, и САП в нем осуществляет процессуальное руководство.

Там осуществляется первичная стадия сбора доказательств, - уточнил Грищук.

Отвечая на вопрос, допрашивали ли Венедиктову по делу в отношении Татарова, которое есть у НАБУ, он отметил, что не может сказать, потому что он не входит в группу прокуроров по этому делу.

Как сообщалось 24 декабря 2020 года, дело заместителя председателя ОП Татарова передали в СБУ. Ранее делом занимались следователи НАБУ.

Впоследствии САП обжаловала передачу дела заместителя Ермака Татарова из НАБУ в СБУ. В ведомстве заявляют, что категорически не согласны с таким решением.

20 января этого года ЦПК опубликовал текст законопроекта, которым хотят уничтожить НАБУ и спасти Татарова. В процесс разработки законопроекта была вовлечена генпрокурор Венедиктова, считают в центре.

САП генпрокурор Ирина Венедиктова Олег Татаров Офис президента

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