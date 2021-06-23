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23 червня 2021, 16:57 65

Стали відомі прізвища кандидатів-"фіналістів" на посаду нового прессекретаря Зеленського

23 червня 2021, 16:57 65
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Фото з відкритих джерел
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Відбір нового прес-секретаря для президента Володимира Зеленського вже на фінальному етапі. Рішення може бути прийнято сьогодні-завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело, передає RegioNews.

Вибір між Олександром Бондаренком і Сергієм Никифоровим. Набагато більше шансів у Никифорова, - уточнив співрозмовник.

Журналіст Сергій Никифоров на сьогодні працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24". Олександр Бондаренко був ведучим політичної програми "Точка зору" на "Громадському радіо", працював в українській службі ВВС, а також на телеканалі "Україна".

Як повідомлялося, 14 червня стали відомі кандидати на посаду прессекретаря Зеленського. Офіс президента України сформував шорт-лист кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського і тоді в ньому були чотири прізвища.

Ще 14 травня в ОП склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель. Згодом проводили співбесіди з потенційними кандидатами.

Раніше, 30 квітня речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення.

Офіс президента кадри преса співбесіда Кандидат

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