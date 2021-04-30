Речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення, - ЗМІ

Вона робить це вже втретє

Вона робить це вже втретє

Фото з відкритих джерел

Як пише RegioNews, про це повідомляють джерела "Страны" в Офісі президента.

За словами джерела, у Мендель багато претензій через умови роботи, "та й характер у неї, м'яко кажучи, не простий".

Крім цього, її роботу негативно оцінює голова офісу президента Андрій Єрмак. Він наполягає, що прес-секретаря потрібно міняти. Однак до Юлії Мендель добре ставиться особисто президент Зеленський, що і утримувало її в минулі рази від звільнення.

"Але цього разу начебто вона вже насправді налаштована йти, та й в Офісі не особливо хочуть її утримувати. Більш того, вже починають шукати заміну. Але останнє слово, в будь-якому випадку, буде за Зеленським", - сказало джерело.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар президента заробила вдвічі більше, ніж глава держави.