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30 квітня 2021, 14:35 177

Речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення, - ЗМІ

30 квітня 2021, 14:35 177
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Вона робить це вже втретє
Вона робить це вже втретє
Фото з відкритих джерел
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Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала заяву на звільнення.

Як пише RegioNews, про це повідомляють джерела "Страны" в Офісі президента.

За словами джерела, у Мендель багато претензій через умови роботи, "та й характер у неї, м'яко кажучи, не простий".

Крім цього, її роботу негативно оцінює голова офісу президента Андрій Єрмак. Він наполягає, що прес-секретаря потрібно міняти. Однак до Юлії Мендель добре ставиться особисто президент Зеленський, що і утримувало її в минулі рази від звільнення.

"Але цього разу начебто вона вже насправді налаштована йти, та й в Офісі не особливо хочуть її утримувати. Більш того, вже починають шукати заміну. Але останнє слово, в будь-якому випадку, буде за Зеленським", - сказало джерело.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар президента заробила вдвічі більше, ніж глава держави.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак звільнення Офіс президента Юлія Мендель

 
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