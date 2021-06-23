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23 червня 2021, 16:36 221

Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова – ЗМІ

23 червня 2021, 16:36 221
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Фото з відкритих джерел
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Колишній заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм призначений радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах

Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

У коментарі виданню Найєм підтвердив, що працює в команді нового міністра.

Він відповідатиме за напрям безпеки на транспорті, а також управління майном і корпоративними правами.

Зокрема, Найєм буде курирувати реформу Державної служби України з безпеки на транспорті, яка, крім іншого, передбачає передачу деяких функцій Міністерства інфраструктури Національній поліції, - пише видання.

Як повідомлялося 29 квітня, Мустафа Найєм покинув "Укроборонпром": його посаду скоротили. Він працював на цій посаді протягом двох років.

Пізніше стала відома зарплата Мустафи Найєма в Укроборонпромі в цьому році - після звільнення він оприлюднив свою декларацію.

призначення кадри Мінінфраструктури радник Олександр Кубраков Мустафа Найєм

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