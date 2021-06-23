Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова – ЗМІ
Колишній заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм призначений радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах
Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
У коментарі виданню Найєм підтвердив, що працює в команді нового міністра.
Він відповідатиме за напрям безпеки на транспорті, а також управління майном і корпоративними правами.
Зокрема, Найєм буде курирувати реформу Державної служби України з безпеки на транспорті, яка, крім іншого, передбачає передачу деяких функцій Міністерства інфраструктури Національній поліції, - пише видання.
Як повідомлялося 29 квітня, Мустафа Найєм покинув "Укроборонпром": його посаду скоротили. Він працював на цій посаді протягом двох років.