Вітренко узяв собі в радники ексзаступника голови "Укрнафти" Маврикія Калугіна

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Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

Калугін із початку 2016-го по березень 2021 року працював заступником голови правління, виконавчим віце-президентом з видобутку та переробки ПАТ "Укрнафта". Також обіймав керівні посади в Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Освіту здобув в Університеті Айдахо. Громадянин США.

Загалом має двадцятирічний досвід роботи в нафтогазовій галузі, володіє значними компетенціями у сфері управління видобувними та сервісними компаніями, розробці нових родовищ і оптимізації виробництва.

Стабілізація і нарощування видобутку газу - одне з ключових завдань "Нафтогазу". Сподіваюся, мій досвід і зусилля допоможуть досягти цієї важливої для компанії та країни мети. Радий приєднатися до команди, - цитують у повідомленні слова Калугіна.

У "Нафтогазі" зазначають, що запропоновані Калугіним нові підходи допомогли "Укрнафті" стабілізувати видобуток вуглеводнів, незважаючи на невеликі обсяги інвестиційної програми.

Як повідомлялося, 18 червня ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.

Раніше стало відомо, що у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком.

11 червня у "Нафтогазі" призначили нового директора з управління персоналом. Директором з управління персоналом та соціальної політики "Нафтогазу" стала Олена Бойченко.