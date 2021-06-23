Вітренко узяв собі в радники ексзаступника голови "Укрнафти" Маврикія Калугіна
Радником голови НАК "Нафтогаз України" з питань видобутку призначено громадянина США Маврикія Калугіна
Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.
Калугін із початку 2016-го по березень 2021 року працював заступником голови правління, виконавчим віце-президентом з видобутку та переробки ПАТ "Укрнафта". Також обіймав керівні посади в Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Освіту здобув в Університеті Айдахо. Громадянин США.
Загалом має двадцятирічний досвід роботи в нафтогазовій галузі, володіє значними компетенціями у сфері управління видобувними та сервісними компаніями, розробці нових родовищ і оптимізації виробництва.
Стабілізація і нарощування видобутку газу - одне з ключових завдань "Нафтогазу". Сподіваюся, мій досвід і зусилля допоможуть досягти цієї важливої для компанії та країни мети. Радий приєднатися до команди, - цитують у повідомленні слова Калугіна.
У "Нафтогазі" зазначають, що запропоновані Калугіним нові підходи допомогли "Укрнафті" стабілізувати видобуток вуглеводнів, незважаючи на невеликі обсяги інвестиційної програми.
Як повідомлялося, 18 червня ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.