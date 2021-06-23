13:44  23 червня
Бізнес у Дніпрі зобов'яжуть контролювати шкідливі викиди у повітря та воду - Філатов
10:39  23 червня
У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА
08:11  23 червня
Доба на Донбасі: в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 червня 2021, 11:49 9

Вітренко узяв собі в радники ексзаступника голови "Укрнафти" Маврикія Калугіна

23 червня 2021, 11:49 9
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Радником голови НАК "Нафтогаз України" з питань видобутку призначено громадянина США Маврикія Калугіна

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

Калугін із початку 2016-го по березень 2021 року працював заступником голови правління, виконавчим віце-президентом з видобутку та переробки ПАТ "Укрнафта". Також обіймав керівні посади в Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Освіту здобув в Університеті Айдахо. Громадянин США.

Загалом має двадцятирічний досвід роботи в нафтогазовій галузі, володіє значними компетенціями у сфері управління видобувними та сервісними компаніями, розробці нових родовищ і оптимізації виробництва.

Стабілізація і нарощування видобутку газу - одне з ключових завдань "Нафтогазу". Сподіваюся, мій досвід і зусилля допоможуть досягти цієї важливої для компанії та країни мети. Радий приєднатися до команди, - цитують у повідомленні слова Калугіна.

У "Нафтогазі" зазначають, що запропоновані Калугіним нові підходи допомогли "Укрнафті" стабілізувати видобуток вуглеводнів, незважаючи на невеликі обсяги інвестиційної програми.

Як повідомлялося, 18 червня ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.

Раніше стало відомо, що у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком.

11 червня у "Нафтогазі" призначили нового директора з управління персоналом. Директором з управління персоналом та соціальної політики "Нафтогазу" стала Олена Бойченко.

Нафтогаз Юрій Вітренко радник кадри призначення

Восени Авакова можуть відправити у відставку - ЗМІ
15 червня 2021, 21:21
Зеленський трансформував діяльність уповноважених глави держави - тепер вони будуть радниками
15 червня 2021, 20:55
Фіскали обшукують "Нафтогаз" у справі на 2,7 млрд гривень
11 червня 2021, 16:18
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram