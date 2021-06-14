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14 червня 2021, 19:03 35

Стали відомі кандидати на посаду прессекретаря Зеленського - ЗМІ

14 червня 2021, 19:03 35
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Фото з відкритих джерел
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Офіс президента України сформував шорт-лист кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського. Наразі в ньому чотири прізвища

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.

За словами співрозмовника, серед кандидатів - спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко і ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров. Інші два прізвища поки не називаються.

Співрозмовник зазначив, що остаточне рішення на рахунок кандидатури прес-секретаря Зеленського очікується найближчим часом.

Як повідомлялося, ще 14 травня в ОП склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель. Нині проводять співбесіди з потенційними кандидатами.

Раніше, 30 квітня речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення.

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