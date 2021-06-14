Стали відомі кандидати на посаду прессекретаря Зеленського - ЗМІ
Офіс президента України сформував шорт-лист кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського. Наразі в ньому чотири прізвища
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.
За словами співрозмовника, серед кандидатів - спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко і ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров. Інші два прізвища поки не називаються.
Співрозмовник зазначив, що остаточне рішення на рахунок кандидатури прес-секретаря Зеленського очікується найближчим часом.
Як повідомлялося, ще 14 травня в ОП склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель. Нині проводять співбесіди з потенційними кандидатами.
Раніше, 30 квітня речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення.
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