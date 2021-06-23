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23 июня 2021, 16:57 30

Стали известны фамилии кандидатов-"финалистов" на должность нового пресс-секретаря Зеленского

23 июня 2021, 16:57 30
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Фото из открытых источников
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Отбор нового пресс-секретаря для президента Владимира Зеленского уже на финальном этапе. Решение может быть принято сегодня-завтра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, передает RegioNews.

Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Гораздо больше шансов у Никифорова, - уточнил собеседник.

Журналист Сергей Никифоров на сегодня работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24". Александр Бондаренко был ведущим политической программы "Точка зрения" на "Громадском радио", работал в украинской службе ВВС, а также на телеканале "Украина".

Как сообщалось, 14 июня стали известны кандидаты на должность пресс-секретаря Зеленского. Офис президента Украины сформировал шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского и тогда в нем были четыре фамилии.

Еще 14 мая в ОП составили список лиц, которые могут заменить в должности Мендель. Потом проводили собеседования с потенциальными кандидатами.

Ранее, 30 апреля пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении.

Офис президента кадры пресса собеседование Кандидат

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