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16 червня 2021, 17:23 34

Гендиректора "Укрпошти" тепер призначатимуть без конкурсу

16 червня 2021, 17:23 34
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Фото з відкритих джерел
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Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози для реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави

Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів України, яку уряд ухвалив на засіданні в середу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що ухвалення цього рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть щонайменше півроку, і "протягом цього часу невизначеність із кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства".

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА. На цю посаду указом президента пропонується призначити Дмитра Живицького.

призначення кадри конкурс Укрпошта Наглядова рада

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