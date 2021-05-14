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14 травня 2021, 18:41 4

В ОП вже склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель

14 травня 2021, 18:41 4
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Нині проводять співбесіди з потенційними кандидатами
Нині проводять співбесіди з потенційними кандидатами
Фото з відкритих джерел
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В Офісі президента вже мають список кандидатів на посаду прессекретаря глави держави.

Як пише RegioNews, про це радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав "Українській правді".

"Щодо нового прессекретаря – безумовно, вже є певний перелік потенційних кандидатур. Скажімо так, long-лист. Але остаточного рішення, зрозуміло, поки немає. В цей час відбуваються попередні зустрічі з потенційними кандидатами, проводимо відповідні співбесіди", — сказав він.

Подоляк додав, що людина, яка обійматиме посаду прессекретаря, має "цілком відповідати вимогам до дещо скорегованого функціонала на цій посаді".

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.

Україна Офіс президента спікер Михайло Подоляк Юлія Мендель

 
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