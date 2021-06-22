У Запоріжжі директор COVID-лікарні, де сталася пожежа, поновився через суд

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Головного лікаря Запорізької обласної інфекційної лікарні, де сталася смертельна пожежа, суд поновив на посаді

Про це повідомляють адвокати головлікаря, передає RegioNews.

Володимир Шинкаренко вимагав визнати протиправним і скасувати рішення про його відсторонення від посади на час службового розслідування.

Засідання, на якому розглянули позов, відбулося 17 червня в Жовтневому районному суді Запоріжжя.

Суд задовольнив позов Володимира Шинкаренка частково, скасувавши рішення Запорізької обласної ради про його відсторонення на час службового розслідування.

Рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів, після цього воно набере законної сили.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Згодом повідомлялося, що головлікар Запорізької лікарні не бачить провини завгоспа в трагічній пожежі в медзакладі. Він закликав слідство шукати причину трагедії в особливостях роботи апаратів ШВЛ.

18 березня директора запорізької лікарні, де сталася смертельна пожежа, відсторонили.