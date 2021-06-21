Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, рятувальники наголошують на правилах поведінки у лісах та на полях.
Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.
Найнебезпечнішими погодні умови протягом 21-23 червня будуть у Волинській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та в Києві.
Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:
- відвідувати хвойні ліси;
- розводити багаття в лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
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