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21 червня 2021, 17:17 157

Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

21 червня 2021, 17:17 157
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Фото з відкритих джерел
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В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, рятувальники наголошують на правилах поведінки у лісах та на полях.

Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.

Найнебезпечнішими погодні умови протягом 21-23 червня будуть у Волинській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях та в Києві.

Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:

  • відвідувати хвойні ліси;
  • розводити багаття в лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Нагадаємо, в Ужгороді у ніч на 19 червня горіли декілька будинків у ромському таборі.

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