ДСНС назвала можливі причини вибуху в житловому будинку в Білогородці

Фото: ДСНС

Вибух у п'ятиповерховому житловому будинку в селі Білгородка Київської області, в результаті якого загинула людина і виникла масштабна пожежа, міг статися через витік газу або зберігання вибухонебезпечних предметів

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова ДСНС Київської області Василь Слободяник, передає RegioNews.

Причин вибуху, ймовірно, може бути декілька: і газ, і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній із квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взято додаткові зразки, і тоді буде встановлено причину вибуху", - розповів він.

За словами Слободяника, спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим внаслідок пожежі.

Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня звертатиметься до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування", - додав він.

Нагадаємо, 21 червня, в селі Білогородка Київської області в п'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. Одна людина загинула, двоє людей, зокрема дитина 2008 року народження, потрапили до лікарень.