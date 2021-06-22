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22 червня 2021, 12:42 795

ДСНС назвала можливі причини вибуху в житловому будинку в Білогородці

22 червня 2021, 12:42 795
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Фото: ДСНС
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Вибух у п'ятиповерховому житловому будинку в селі Білгородка Київської області, в результаті якого загинула людина і виникла масштабна пожежа, міг статися через витік газу або зберігання вибухонебезпечних предметів

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова ДСНС Київської області Василь Слободяник, передає RegioNews.

Причин вибуху, ймовірно, може бути декілька: і газ, і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній із квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взято додаткові зразки, і тоді буде встановлено причину вибуху", - розповів він.

За словами Слободяника, спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим внаслідок пожежі.

Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня звертатиметься до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування", - додав він.

Нагадаємо, 21 червня, в селі Білогородка Київської області в п'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. Одна людина загинула, двоє людей, зокрема дитина 2008 року народження, потрапили до лікарень.

заява пожежа вибух ДСНС Київська область

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